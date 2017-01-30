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Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım anayasa değişiklik referandumu için 9 Nisan tarihinde mutabık kaldı.
Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor
Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor Tarihi referandum süreci bu hafta başlıyor

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesine yönelik Anayasa değişikliği paketinin referandum süreci bu hafta başlayacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen son MKYK toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmesiyle referandum için 9 Nisan tarihi uygun görüldü.
 
Erdoğan’ın, anayasa değişikliğini önüne geldiği anda onaylayacağına ilişkin açıklaması dikkate alınarak yapılan planlama çerçevesinde, 21 Ocak’ta Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği kanununun Cumhurbaşkanlığı’na sevk ve Cumhurbaşkanı’nca onay sürecinin bu haftaya bırakılması benimsendi.
 
3 ŞUBAT'TA RESMİ YAYIM
 
Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, son dakikada sürpriz bir karar değişikliği olmazsa, Cumhurbaşkanı bu hafta kanunu onaylayacak, bu onay ile Resmi gazete’de yayım süreci 3 Şubat itibarıyla tamamlanmış olacak. Anayasa değişikliğinin halkoylaması, kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Yapılan planlamaya göre bu çerçevede Türkiye 9 Nisan’da referandum için sandık başına gidecek. Halkoylamasında beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halkoylamasına katılanlar, üzerinde “tercih” yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, “evet” çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.
 
AK Parti’de referandum kampanyası hazırlıkları sürüyor. Kampanyanın konsepti ve söylemine ilişkin ilk ipuçları ise Yıldırım başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında verildi.
 
START 10 ŞUBAT'TA
 
Toplantıda il başkanlarına izletilen 3 dakikalık videoda Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in başkanlık sistemini öven sözleri yer aldı. Demirel’in, “Başkanlık içimde bir ukde kaldı. Türkiye çok büyük, halk çok dinamik” sözleri teşkilat başkanları tarafından alkışlandı. Aynı videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da başkanlığın neden gerekli olduğunu anlatan sözlerine yer verildi. Video klip, “kararımız evet” yazısıyla sona erdi. Bu ifade salonda AK Parti’nin sloganı olarak algılanınca teşkilat başkanlarına parti sloganın henüz belirlenmediği, Reklam şirketlerinin haftaya sunum yapacağı açıklandı.  Edinilen bilgiye göre Yıldırım, toplantıda referandum kampanyasının başlangıcı konusunda 10 Şubat tarihine işaret etti. Yıldırım’ın, “Anayasanın Meclis mesaisi bitti şimdi asıl mesai başlıyor. Şubat’ın 10’u gibi kampanya için, sokağa inme için start verilecek. Referandum sürecinde halka yakın, iç içe durun. Anayasayı değil, anayasa düzenlemesindeki yanlış anlaşılmaları millete siz anlatın. Doğrusu neyse o anlatılsın, çalınmadık kapı kalmamalı. Teşkilatlar, belediye başkanları sokak sokak, mahalle mahalle düzenlemeyi herkese doğrusuyla anlatmalı. Kafalarda tek bir soru işareti bile kalmamalı” dediği öğrenildi.
 
AK PARTİ'DEN TAM SAHA PRES
 
Ana hatları şekillenen kampanya stratejisine ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan parti kurmaylarının aktardığı bilgilere göre, AK Parti hukuki ve teknik bir dil yerine halkın anlayacağı siyasi bir dille yeni sistemi seçmene anlatacak. HDP ve CHP’nin yer aldığı, “hayır” cephesinin bileşenlerine dikkat çekilerek seçmenden anayasa değişikliği için destek talep edilecek.
 
Mart’ın ilk yarısından itibaren Meclis’i tatile sokmayı planlayan Ak Parti o tarihten sonra, “tam saha pres” yöntemini uygulayacak. Açılışlar, salon toplantıları, televizyon programlarının ön planda olacağı kampanya sürecinde Ak Parti, kendisinin de sahada olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordineli olarak son 1 ayda miting programlarına ağırlık verecek.

Milliyet
 

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