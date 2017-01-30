30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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İşte son referandum anketi

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İşte son referandum anketi
CHP’lilerin yüzde 10’u, HDP’lilerin de yüzde 4.5’i referandumda ‘evet’ oyu verecek.
İşte son referandum anketi İşte son referandum anketi İşte son referandum anketi

 

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında değerlendirilen anket, referandumda vatandaş desteğinin yüzde 55’e çıktığını ortaya koyarken, ankete katılan CHP’lilerden yüzde 10’u, HDP’lilerin de yüzde 4.5’i, “evet” diyeceklerini bildirdiler.

YÜZDE 10’U “EVET”Çİ 

AK Parti MKYK’sının geçen hafta yapılan toplantısında, Genar Araştırma Şirketi’nin yaptığı son saha analizi detaylı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel oyunun yüzde 60 olarak çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, vatandaşlar arasındaki referandum desteğinin de yüzde 55’e yükseldiği görüldü. Anket sonuçları, MHP tabanının, belirtildiğinin aksine yarıya yakın oranda referanduma destek vereceğini ortaya koydu. 

Bu arada anketin sonuçları arasında, Meclis’te “hayır” cephesini oluşturarak, Anayasa değişikliğine engel olmaya çalışan CHP ve HDP’nin yönetimlerinin aksine her iki parti tabanının da “evet”e meyilli olduklarına yönelik rakamlar dikkat çekti. Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96’sı, MHP seçmeninin yüzde 46’sı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10’u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5’i  “evet” diyeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

MKYK’daki değerlendirmelerde, kampanyada partinin önde yer alıp almaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl yer alacağı konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel olarak kitlelerle temasının yaratacağı pozitif etki de dikkate alınarak, Erdoğan’ın sahalara inmesiyle kampanyanın biraz daha farklı şekillenebileceği üzerinde duruldu. Bu nedenle kampanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la koordineli olarak yürütülecek 

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TEKİN'İN ÇELİŞKİSİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Bolu İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarette “AK Parti’nin çok ciddi bir şekilde bu süreçle ilgili hayır vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli ‘hayır’cılar var” demişti. Tekin’in sübjektif yorumu, bilimsel kriterlerle yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla çelişiyor. Siyasi kulislerde bu durum, kendi tabanının ‘evet’e kaymasını önlemek için ifadelendirilmiş sözler olarak yorumlandı.

Star

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