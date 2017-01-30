30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı

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Anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesinde sosyal medyada başlatılan 'Evet' kampanyasına rektörler de katıldı.
Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı
Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlattığı, futbolcular Arda Turan, Burak Yılmaz ve şarkıcı Murat Boz’un da destek verdiği 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına bazı üniversite öğrencileri de video çekerek katıldı.

Öğrenciler, videolarında bazı rektörlere kampanyaya katılmaları çağrısında bulunuldu. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'da kampanyaya katıldı.

ÇAĞRILARIMIZI YAPIYORUZ

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Her yerde söylediğim bir şey bu. Parlamenter sistemin başkanlık sistemine geçmesinin Türkiye’nin önünü açacağını düşünüyorum. Artık Türkiye’nin önünün açılması gerekiyor.

Mevzuatlarla boğulmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun biraz daha rahatlaması lazım. İşlerin hızlı yürümesi, kararların çabuk alınması adına. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Bu nedenle sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda rektörlerimize çağrılarımızı da yapıyoruz. Sosyal medyada bana bir çağrı geldi, ben de diğer hocalarımıza pasladım. Bu benim kişisel görüşüm.”

TANIDIK ARKADAŞLARA DAVET

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da yayınladığı videoda "Adnan Menderes Üniversitesi Sayın Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan kardeşim, çağrını aldım. Ben de büyük güçlü bir Türkiye için evet diyorum. Aynı şekilde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül kardeşim, siz de var mısınız?" diyerek meslektaşına çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Ağırakça,"Twitter’da aleni olarak ifade edildi. Bu işin rektörlükle alakası yok. Düşüncemiz bu. Her rektöre değil, tanıdık, çağrıya cevap verebilecek arkadaşlara çağrıda bulunuyoruz. Ama bütün Türkiye halkına çağrı yapıyoruz. Güçlü bir Türkiye isteniyorsa, Anayasa’ya evet diyeceğiz. 79 milyon insan Türkiye’yi düşünüyorsa bu sistem kabul edilecektir" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Değerli öğrenci konseyi başkanımız, güçlü gelecek, güçlü bir Türkiye için elbette evet diyorum. Ben de varım" dedi. 

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