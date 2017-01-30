30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi

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FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi
ABD’de 140’ı aşan okullarıyla her yıl Amerikan hükümetinden milyonlarca dolar alan FETÖ örgütlenmesinin faaliyetleri ABD Kongresi’nde de gündeme geldi.
FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi

ABD'de Salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan ABD eski Hazine Bakan Yardımcısı Clay Lowery, ülkede eğitim kurumları adı altında faaliyet gösterip federal hibeleri kendi organizasyonuna aktaran dini grupların araştırılması ve soruşturulması gerektiğini söyledi. Lowery, " Söz konusu iddiaların farkındayım. Birleşik Devletler'de eğitim hizmetleri sağlayan bazı şirketler ve çeşitli hibeler alıyorlar ve bu paranın bir kısmı açıkça hortumlanıyor. Açıkçası böylesine nefatif bir şey oluyorsa bu ciddiye alınmalı soruşturulmalıdır" dedi.

BENZER SUÇLAMALAR

Kongre Üyesi Andy Barr'ın sorularını yanıtlayan Lowery, bu tür para aklama sistemi içerisinde hareket eden grupları en iyi Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın ortak çalışmasının ortaya çıkarabileceğini belirtti. Gülen örgütlenmesi hakkında en son geçtiğimiz Aralık ayında benzerler suçlamalar ortaya çıkmıştı. Chicago-Sun Times gazetesinin ulaştığı mahkeme kayıtları Gülen bağlantılı the Concept Okulları'nın yöneticilerinin ABD Eğitim Bakanlığı tarafından okullara verilen 5 milyon dolarındaki federal hibeyi paravan şirketlere ya da kendilerinin ortak olduğu şirketlere aktardığını ortaya çıkarmıştı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Sanıklardan birisinin 20 bin dolar değerindeki bir meblağı Bank Asya'ya aktardığı bile bulunmuştu. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2014'te söz konusu okullara ait Illinois, Ohio ve Indiana'daki merkezlerini basarak başlattığı soruşturma halen devam ediyor.

Sabah

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