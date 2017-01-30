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Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı

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Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı
Darbe girişimi sırasında 2 havalimanını basan darbecilerin, Tayyip Erdoğan’ı Marmaris’ten getiren uçağı düşürmek için uçaksavar mühimmatı taşıdığı ortaya çıktı
Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı

 

15 Temmuz'da İstanbul'daki 2 havalimanını da kuşatan darbeci askerlerde ele geçirilen uçaksavar mühimmatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını düşürmek için yüklendiği belirtildi. Darbe girişimi sırasında Marmaris'teki oteline baskın düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı öncesi otelden ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı ve ailesini taşıyan Ata uçağı, 04.00 sıralarında yolcu uçağı koduyla hainlerin savaş uçaklarından gizlenerek Atatürk Havalimanı'na inmişti. Her yerde Cumhurbaşkanı'nı arayan darbecilerin, o gece tamamen Erdoğan'ı öldürmeye odaklandığı anlaşıldı. Darbe davalarında ve soruşturmalarda ortaya çıkan bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da bulunan 2 havalimanına da mühimmat yüklü tanklar ve zırhlı askeri araçlar çıkarıldı.

ALMANYA'DAN GELEN MÜHİMMAT

Avrupa yakasındaki Atatürk Havalimanı'na Baştabya Kışlası'nda bulunan 66. Mekanize Tugay'dan, Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Maltepe'deki 2. Zırhlı Piyade Tugay'dan birlikler yönlendirildi. Her iki grupta da yüzlerce HK33, G3, A2, A3 silahlara ait mühimmatı ile tank, top ve uçaksavar mühimmatları vardı. Sabiha Gökçen'e giden ekipteki uzman çavuş Alper Kamacı ifadesinde "O gün ilk kez Almanya'dan özel olarak getirtilmiş top mühimmatı yüklendi" dedi. Alınan ifadelere göre darbeci subaylar, o gece önlerine geçen halka da tank ve toplarla ateş edilmesi emrini verdi. Darbe iddianamelerinde de savaşa gider gibi en ağır silahlarla kışlalardan çıkan hainlerin, ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yok etmek üzere hareket ettiği ifade edildi. Uçaksavarlar da Cumhurbaşkanı'nın Ata uçağı görülür görülmez vurmak üzere yüklenmişti.

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