Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.
Trump'ın, Suriye ve Yemen'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' için yardım istediği ve Suudi Kralı Selman'ın bu istediği geri çevirmediği belirtildi.
Öte yandan Trump çok tepki çeken vize yasağı ile ilgili kararı için "Bu Müslüman yasağı değil" ifadelerini kullandı.
30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Kral Selman, Trump'ın teklifini kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kral Salman ile yaptığı görüşmede Yemen ve Suriye'de güvenli bölge için birlikte hareket etme kararı aldı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.
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