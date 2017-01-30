30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..

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Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..
Aydın'da 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Zübeyir Özmen, çalıştığı minibüs durağında şöförlerin kıyafetlerine çeki düzen veriyor.
Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü.. Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü.. Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..

Her gün sabah erkenden Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Şehiriçi Minibüslerinin son durağına gelip işinin başına geçen Zübeyir Özmen, sabahtan akşama kadar şoförlerle ilgileniyor.

"ŞÖFÖRLERİ ÜST BAŞ KONUSUNDA UYARIYORUM"

Şoförler tarafından çok sevilen ve adeta durağın maskotu durumundaki Zübeyir Özmen, işini ciddiyetle yapıyor. Yıllar önce şoförlerin daveti üzerine durağa ayakkabı boyamaya geldiğini ve yaklaşık 20 yıldır da şoförlerin ayakkabılarını parlatarak ekmeğini kazandığını belirten Zübeyir Özmen, “Her gün sabah gelip önce şoförleri kontrol ediyorum. Uyarmam ya da üst baş konusunda tavsiyelerde bulunmam gerekenler olursa uyarıyorum. Şoförler kızmıyorlar. Zamanla alıştılar. Zaman zaman benden fikir alanlar bile oluyor” diyerek Aydınlı şoförlerin en güzel ve yakışıklı bir şekilde halka hizmet vermesi için gayret ettiğini söyledi.

"SEVGİ DOLU BİR İNSANDIR"

Zübeyir Özmen’in aynı zamanda çok iyi bir çevreci olduğunu belirten Aydın Şehirçi Minibüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, “Zübeyir Amca bizim için çok önemli bir kişi. Şoförlerimizin üst başından tut da çevre temizliğine kadar her şeyle ilgilenir. Bizim yanımızda değeri büyüktür. Zaman zaman kızıp fırça atsa bile kimse karşı gelmez. Sevgi dolu bir insandır” diye konuştu.

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