30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 4°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -11°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,121 -0.16
  • Dolar: 3,8646 0.06
  • Euro: 4,1433 0.35

Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!

»
Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
Müge Anlı, Atalay Filiz'i bulabilmek için insan tacirlerini canlı yayına bağlamıştı. RTÜK Müge Anlı'nın bu hareketi nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesti.
Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı! Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı! Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!

Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in yakalanma aşamasında, sunduğu programda "insan kaçakçıları"na bağlanan ve onları izleyiciye alkışlatan Müge Anlı'ya RTÜK'ten ceza çıktı. Yayından dolayı kanala kesilen ceza miktarının 1 milyon 320 bin lira olduğu öğrenildi. Bu da son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.

Anlı, ATV'de sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, hatta insan kaçakçılarına "Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz" şeklinde sorular bile yöneltmişti.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını "İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi" gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesti. Müge Anlı, Atalay Filiz'i işlediği 3 Haziran'daki programında İzmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçıran insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı kurdu.

Anlı ile insan kaçakçısı arasında şu diyalog geçti:

Anlı: Siz yasadışı yollardan yurt dışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

A: Yardımcı oluyoruz diyelim

Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

A: Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Ve biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Ynai çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu bu ayrı bir konu.

Anlı: Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?

A: Botla 600-700 dolardı düştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden ettiDemet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden ettiÜnlü popçu Işın Karaca, Demet Akbağ’ın yaptığı şaka yüzünden evinden oldu.
Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!Müge Anlı, Atalay Filiz'i bulabilmek için insan tacirlerini canlı yayına bağlamıştı. RTÜK Müge Anlı'nın bu hareketi nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesti.
Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..Aydın'da 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Zübeyir Özmen, çalıştığı minibüs durağında şöförlerin kıyafetlerine çeki düzen veriyor.
Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladıCüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladıCüneyt Arkın katıldığı bir programda hakkında bilinmeyen bazı anılarını anlattı.
Alparslan Kuytul şaşırtmadı!Alparslan Kuytul şaşırtmadı!Alparslan Kuytul başkanlık sistemine sert tepki gösterdi. Furkan Vakfı'nın referanduma evet demeyeceğini açıkladı.
CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!CHP'li vekil, anayasa değişikliği teklifine ‘Evet’ diyen ünlü pop müziği sanatçısı Murat Boz’u hayırsız evlat olmakla suçladı.
  • Polisten kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandı28 Ocak 2017 Cumartesi 09:43
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı28 Ocak 2017 Cumartesi 09:15
  • Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?27 Ocak 2017 Cuma 16:11
  • Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!27 Ocak 2017 Cuma 13:11
  • Mehmet Okur oyunun rengini belli etti27 Ocak 2017 Cuma 12:11
  • Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi27 Ocak 2017 Cuma 09:53
  • Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevap27 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti26 Ocak 2017 Perşembe 18:40
  • Keçiören'de Halep’teki acıyı hissettiren proje26 Ocak 2017 Perşembe 11:07
  • "Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler"25 Ocak 2017 Çarşamba 14:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri