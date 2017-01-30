Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in yakalanma aşamasında, sunduğu programda "insan kaçakçıları"na bağlanan ve onları izleyiciye alkışlatan Müge Anlı'ya RTÜK'ten ceza çıktı. Yayından dolayı kanala kesilen ceza miktarının 1 milyon 320 bin lira olduğu öğrenildi. Bu da son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.
Anlı, ATV'de sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, hatta insan kaçakçılarına "Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz" şeklinde sorular bile yöneltmişti.
CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını "İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi" gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesti. Müge Anlı, Atalay Filiz'i işlediği 3 Haziran'daki programında İzmir'de göçmenleri Avrupa'ya kaçıran insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı kurdu.
Anlı ile insan kaçakçısı arasında şu diyalog geçti:
Anlı: Siz yasadışı yollardan yurt dışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.
A: Yardımcı oluyoruz diyelim
Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.
A: Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Ve biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.
Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Ynai çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu bu ayrı bir konu.
Anlı: Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?
A: Botla 600-700 dolardı düştü.
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Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in yakalanma aşamasında, sunduğu programda "insan kaçakçıları"na bağlanan ve onları izleyiciye alkışlatan Müge Anlı'ya RTÜK'ten ceza çıktı. Yayından dolayı kanala kesilen ceza miktarının 1 milyon 320 bin lira olduğu öğrenildi. Bu da son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.
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