30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Bylock’un ana serverı ele geçirildi

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FETÖ ihanet çetesinin iletişim ağı Bylock'taki tüm kayıtlar ele geçirildi.
Bylock’un ana serverı ele geçirildi
Bylock’un ana serverı ele geçirildi Bylock’un ana serverı ele geçirildi Bylock’un ana serverı ele geçirildi

Kayıtların tamamına ulaşılması için ise geçtiğimiz aylarda özel bir çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bilişim ve istihbarat uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturuldu. Ekip 5'er kişiden oluşan sızma-almakaçırma- koruma ve müdahale takımlarından oluşturuldu. Özel bir jetle Litvanya'ya uçan ekip önce Vilnius'ta ByLock kayıtlarının bulunduğu ana 'server'e sahip şirketin binasını gözleme aldı. Bir hafta boyunca gerekli çalışmaların yapılmasının ardından yaklaşık iki ay önce bir gece binaya sızma operasyonu gerçekleştirildi. Sessizce 'server'ın bulunduğu özel korunaklı binaya giren ekip yanlarındaki son teknoloji ekipmanlar sayesinde sekiz kademeli şifreyi kırdı.

SERVER İÇİNDEKİ TÜM BİLGİLER KOPYALANDI

Server içindeki ByLock kayıtlarına ait tüm bilgileri kısa sürede kopyalayarak olay yerinden uzaklaştı. Operasyon gecesi uçakla Türkiye'ye dönen ekibin 215 bin kullanıcısı bulunan ByLock'taki tüm kayıtları eksiksiz getirdiği anlaşıldı.

TOPLAM 17 MİLYON 169 BİN MESAJ BULUNDU

FETÖ'cülerin ByLock mesajlarını barındıran server sayesinde 15 Temmuz'dan sonra kaçan, kendini gizleyen FETÖ'cüler ifşa olmaya başladı. Server'in ele geçirilmesiyle yeni bilgilere ulaşan istihbarat, bugüne kadar deşifre olmamış isimleri tek tek belirledi. Yine Bylock Ana Server'ının ele geçirilmesi ile kırmızı, mavi ve turuncu Bylock kullanan tüm FETÖ üyeleri belirlenmeye başlandı. Tam listede 215 bin 92 kullanıcı, 31 bin 886 grup, 17 milyon 169 bin 632 mesaj, 3 milyon 158 bin 388 e-posta olduğu tespit edildi. Bilişim uzmanları bu isimlerin mesajlarından yaklaşık yüzde 90'ını çözmeyi başardı.

TEK KULLANIMDA 60 BİN KİŞİ

Litvanya'da özel bir operasyonla ele geçirilen ByLock kayıtlarına göre FETÖ'nün şifreli programının yanlışlıkla kullanılma ihtimali çok düşük. Böyle bir ihtimal gerçekleşmiş olsa bile atılan mesajların içeriği bulunacağından yanlışlıkla gözaltına alınan ByLock kullanıcısı olmadı. Yapılan incelemelerde ByLock programını FETÖ üyeleri içinde en az bir kez mesaj atarak veya mesaj alarak kullanan sayısı 60 bin 473 oldu. ByLock'tan sesli görüşme yapanların sayısı 78 bin 165 olurken, şifreli programı sadece sesli iletişim için kullanan 46 bin 799 kişi belirlendi.

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