30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti

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Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti
Ünlü popçu Işın Karaca, Demet Akbağ’ın yaptığı şaka yüzünden evinden oldu.
Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti

Işın Karaca, Demet Akbağ’ın sunduğu “Çok Aramızda” isimli şaka programının ilk şakazedesi olmuştu. Akbağ’ın şaka ekibi kendilerine belediye görevlisi süsü vererek vinçler ve dozerlerle Karaca’nın Kilyos’taki villasının kapısına dayanmış “Evden hemen çıkın, yıkım emri var” diyerek ünlü şarkıcıyı ağlamaktan beter etmişti.

Olayın şaka olduğunu öğrendikten sonra rahat bir nefes alan Karaca, kendisiyle ilgili bölümün ekrana gelmesiyle daha da zor günler yaşadı. Ev sahibi Karaca’yı arayarak “Evi satıyorum, hemen çıkın” dedi. 750 bin dolar değerindeki villa 1 milyon 250 bin dolara satıldı. Evi satan emlakçı Karaca’ya “Şaka programı sayesinde ev değer kazandı. Ekranda evi görüp beğenen onlarca kişi ev sahibine teklifler sunmaya başladı. O da kayıtsız kalamadı” dedi. Ünlü şarkıcı, apar topar Caddebostan’a taşındı.

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