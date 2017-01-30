30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Satanist cinayette şok rapor

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1999 yılında Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde 18 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.
Satanist cinayette şok rapor
Satanist cinayette şok rapor Satanist cinayette şok rapor Satanist cinayette şok rapor

 

Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde 1999'da 19 yaşında öldürülen Şehriban Coşkunfırat'ın ailesinin üç sanık aleyhine açtığı 211 bin liralık tazminat davasında bilirkişiden şok rapor geldi.

Tazminat Hesaplama Uzmanı bilirkişi Ahmet Tokat'a göre; genç kız öldürülmeseydi 46 yıl daha yaşayacaktı ve muhtemelen 65 yaşında vefat edecekti. Kızı öldürüldüğünde 48 yaşında olan baba Mehmet Coşkunfırat'ın kalan ömrü ise 23 yıl olarak hesaplandı.

Böylece "asgari ücretle" çalışacak gibi değerlendirilen Şehriban'ın 46 yıl boyunca, kendisine yaptığı harcamalar dışında babasına yapabileceği maddi destek 23 yıl üzerinden 22 bin 53 lira 75 kuruş olarak hesaplandı.

Yani babanın maddi destekten yoksun kalma tutarı 22 bin TL olarak hesaplandı.

Tazminat davasına bakan mahkeme, bilirkişi raporunu kabul ederse aile, toplamda 233 bin lira tazminat almaya hak kazanacak.

Sabah

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