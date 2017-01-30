30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında!

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Terör örgütü DEAŞ'ın yeni hedefi belli oldu. 7 bin DEAŞ'lı Irak'ın sınır kasabası Baac üzerinden Deir ez Zor ve Rakka bölgelerine geçti. DEAŞ'ın İdlib'e yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.
DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında!
DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında! DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında! DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında!

Musul ve Telafer’de bulunan 7 bin DEAŞ’lı Deyr ez Zor ve Rakka’ya geçti.Teröristlerin arasında Bağdadi’ye bağlı bin 500 kişilik bir grup da bulunuyor.

Musul ve Telafer'de bulunan 7 bin DEAŞ'lı Irak'ın sınır kasabası Baac üzerinden Deir ez Zor ve Rakka bölgelerine geçti.

BÜYÜK BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Humus, Şam, Hama ve Halep kırsalına sevk edilen DEAŞ militanlarının yeni bir saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, geçişlerin gece 03.00- 05,00 saatleri arasında gerçekleştiği yönünde.

BAĞDADİ'YE BAĞLI GRUPLAR DA VAR

Aileleri ile birlikte gece yüzlerce araçlık konvoylar eşliğinde Suriye'ye geçiş yapan teröristler arasında Bağdadi'ye bağlı bin 500 kişilik bir grup da bulunuyor.

İDLİB YÖNÜNDE SALDIRI HAZIRLIĞI

Musul ve Telafer'den Suriye'ye sevk edilen DEAŞ militanları Hanasır-Sifira bölgesinde mevzilenirken örgütün İdlib'e yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.

7 BİN KİŞİLİK KUVVETLE SALDIRI HAZIRLIĞI

7 bin kişilik kuvvetle saldırı planlayan DEAŞ, muhalif grupların son dönemde bölgede yaşadığı karmaşayı fırsata çevirmek istiyor. Rejim tarafından kontrol edilen ve İdlib'e açılan kapı niteliğinde ki Hanasır'a saldıran DEAŞ militanları kasabada kontrol sağladı.

DEAŞ YENİ ASKER SEVK EDİYOR

Suriye Ordusuna ait çok sayıda silah ve cephane ele geçiren DEAŞ aynı zamanda rejimin Hama bağlantısını da kesti. Suriyeli muhalifler, İdlib'te son dönem yaşanan karmaşadan faydalanmak isteyen DEAŞ'ın bölgeye yeni asker ve silah sevkiyatının sürdüğü bilgisini veriyor.

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