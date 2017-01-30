30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 6°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 84.902 1.28
  • Altın: 147,744 -0.41
  • Dolar: 3,8594 -0.08
  • Euro: 4,1290 0.01

Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu

»
Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile ölü inek vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine inceleme ekipleri geldi.
Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu
Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu

İneğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin genç çiftçilere destek amaçlı yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.

SAHİLE ÖLÜ İNEK VURDU

Gemilerle yurtdışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşmüş olma ihtimali olduğunu ifade eden Cide Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Kulak küpe numarasından ülkemiz kayıt sistemine ait olmadığı anlaşılan inek, belediye ekiplerine ait iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak ve kireçlenerek sokak köpeklerinin erişemeyeceği derinlikte gömülerek imha edilmiştir. Bilinçli Cideli vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde kısa sürede yerinde tespit edilerek müdahalede bulunulan inek, olası herhangi bir bulaşıcı hastalık saçmadan derin bir çukura gömülerek imha edilmiştir” denildi.

Kastamonu'da sahile ölü inek vurdu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hülya Avşar iyice azıttı!Hülya Avşar iyice azıttı!Popülaritesi günden güne azalan Hülya Avşar, vücudunu teşhir ederek eski şaşalı günlerinin arayışına girişti.
Binalara 'Enerji Kimlik Belgesi' alma zorunluluğu geliyorBinalara 'Enerji Kimlik Belgesi' alma zorunluluğu geliyorEnerji Kimlik Belgesi alınmayan binaların alım-satımı 2 Mayıs'tan itibaren yapılamayacak.
“AB öldü, ama henüz kendisi bilmiyor”“AB öldü, ama henüz kendisi bilmiyor”“AB öldü, ama henüz kendisi bilmiyor”
Kastamonu'da sahile ölü inek vurduKastamonu'da sahile ölü inek vurduKastamonu’nun Cide ilçesinde sahile ölü inek vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine inceleme ekipleri geldi.
DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında!DEAŞ büyük bir saldırı hazırlığında!Terör örgütü DEAŞ'ın yeni hedefi belli oldu. 7 bin DEAŞ'lı Irak'ın sınır kasabası Baac üzerinden Deir ez Zor ve Rakka bölgelerine geçti. DEAŞ'ın İdlib'e yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor.
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor1999 yılında Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde 18 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.
  • Emekliliğiniz iptal edilebilir30 Ocak 2017 Pazartesi 09:35
  • Bylock’un ana serverı ele geçirildi30 Ocak 2017 Pazartesi 09:33
  • Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı30 Ocak 2017 Pazartesi 09:08
  • TSK duyurdu! Operasyonla öldürüldüler30 Ocak 2017 Pazartesi 08:56
  • FETÖ okulları ABD Kongresi’nde gündeme geldi30 Ocak 2017 Pazartesi 08:51
  • Rektörlerden güçlü bir Türkiye için 'Evet' çağrısı30 Ocak 2017 Pazartesi 08:44
  • İşte son referandum anketi30 Ocak 2017 Pazartesi 08:43
  • Araçlarda etiket dönemi başlıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 08:33
  • Dünyayı yöneten aileler30 Ocak 2017 Pazartesi 08:16
  • Milli Savunma Bakanı Işık’tan ‘Kardak’ açıklaması29 Ocak 2017 Pazar 23:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri