30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Hülya Avşar iyice azıttı!

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Hülya Avşar iyice azıttı!
Popülaritesi günden güne azalan Hülya Avşar, vücudunu teşhir ederek eski şaşalı günlerinin arayışına girişti.
Hülya Avşar iyice azıttı! Hülya Avşar iyice azıttı! Hülya Avşar iyice azıttı!

Popülaritesi günden güne azalan ve bir süredir ortalıkta gözükmeyen “sanatçı” Hülya Ayşar, rezil bir elbise ile sahneye çıkarak, adından söz ettirmeyi başardı!

Yaşı 50’yi aşmış olan Hülya Avşar, Günay Restaurant’ta Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıktı.

Avşar’ın bu tavrı “Popülaritesi günden güne azalan Hülya Avşar, vücudunu teşhir ederek eski şaşalı günlerini arıyor” yorumlarına neden oldu.

MALUM MEDYADAN ALKIŞ

Hülya Avşar’ın utandıran görüntüsüyle ilgili  malum medya ise “Avşar, cüretkâr görüntüsüyle büyüledi. Gece boyunca sevilen parçalarının yanı sıra Türk sanat müziği eserleri de okuyan şarkıcı, performansıyla büyük alkış aldı” şeklinde haberler yaparak, ahlaksızlığa alkış tuttu.

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