30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 6°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 84.902 1.28
  • Altın: 147,744 -0.41
  • Dolar: 3,8594 -0.08
  • Euro: 4,1290 0.01

Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü

»
Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
Yeşim Salkım, ''Cicişler'' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy'un ''Sevgilisi bana tecavüz etti'' iddiası üzerine açıklama yaptı.
Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü

 

Geçtiğimiz günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili iddialarını yalanlamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Esra Ersoy’un sözleri ortalığı karıştırdı. "Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti" diyen Ersoy’un bu çıkışı, Yeşim Salkım’ın bir açıklama daha yapmasına neden oldu.

Yeşim Salkım’ın açıklaması şöyle:

"Özellikle son 2 senedir kendi başıma verdiğim mücadelenin hiç kimse farkında olmasa da üzerini basarak bir daha yazıyorum. 2 çocuğumla tek başıma bir hayat sürüyorum yanımda annem ve ailem ve sayılı bir iki dostumla beraber. Bir birlikteliğim yok olmayacak da. 2 çocuğumu düşünerek yaşayan bir kadınım, bundan sonra benim adımı herhangi bir olaya karıştırırsanız hakkınızda gereken tüm hukuki işlemleri yapacağım. Henüz boşanmamı ve hastalığımı atlatamamışken bir de bu gereksiz haberlerle uğraşamam. Yanımda gördüğünüz herkesi sevgilisi diye yazamazsınız buna izin vermem. Herkes aklını başına toplasın. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın."

Diğer Haberler
Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdüTecavüz iddiası sonrası ateş püskürdüYeşim Salkım, ''Cicişler'' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy'un ''Sevgilisi bana tecavüz etti'' iddiası üzerine açıklama yaptı.
Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden ettiDemet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden ettiÜnlü popçu Işın Karaca, Demet Akbağ’ın yaptığı şaka yüzünden evinden oldu.
Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!Müge Anlı, Atalay Filiz'i bulabilmek için insan tacirlerini canlı yayına bağlamıştı. RTÜK Müge Anlı'nın bu hareketi nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesti.
Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..Aydın'da 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Zübeyir Özmen, çalıştığı minibüs durağında şöförlerin kıyafetlerine çeki düzen veriyor.
Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladıCüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladıCüneyt Arkın katıldığı bir programda hakkında bilinmeyen bazı anılarını anlattı.
Alparslan Kuytul şaşırtmadı!Alparslan Kuytul şaşırtmadı!Alparslan Kuytul başkanlık sistemine sert tepki gösterdi. Furkan Vakfı'nın referanduma evet demeyeceğini açıkladı.
  • CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:42
  • Polisten kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandı28 Ocak 2017 Cumartesi 09:43
  • Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı28 Ocak 2017 Cumartesi 09:15
  • Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?27 Ocak 2017 Cuma 16:11
  • Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!27 Ocak 2017 Cuma 13:11
  • Mehmet Okur oyunun rengini belli etti27 Ocak 2017 Cuma 12:11
  • Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi27 Ocak 2017 Cuma 09:53
  • Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevap27 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti26 Ocak 2017 Perşembe 18:40
  • Keçiören'de Halep’teki acıyı hissettiren proje26 Ocak 2017 Perşembe 11:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri