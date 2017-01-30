Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, haklarında çıkan sevgili iddialarını yalanlamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Esra Ersoy’un sözleri ortalığı karıştırdı. "Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti" diyen Ersoy’un bu çıkışı, Yeşim Salkım’ın bir açıklama daha yapmasına neden oldu.

Yeşim Salkım’ın açıklaması şöyle:



"Özellikle son 2 senedir kendi başıma verdiğim mücadelenin hiç kimse farkında olmasa da üzerini basarak bir daha yazıyorum. 2 çocuğumla tek başıma bir hayat sürüyorum yanımda annem ve ailem ve sayılı bir iki dostumla beraber. Bir birlikteliğim yok olmayacak da. 2 çocuğumu düşünerek yaşayan bir kadınım, bundan sonra benim adımı herhangi bir olaya karıştırırsanız hakkınızda gereken tüm hukuki işlemleri yapacağım. Henüz boşanmamı ve hastalığımı atlatamamışken bir de bu gereksiz haberlerle uğraşamam. Yanımda gördüğünüz herkesi sevgilisi diye yazamazsınız buna izin vermem. Herkes aklını başına toplasın. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın."