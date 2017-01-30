Antalyaspor'dan sürpriz transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'da Seri B'de Perugia takımında forma giyen Fildişi Sahili vatandaşı Jean Armel Drole ile anlaştı. Drole'nin Antalya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'da Seri B'de Perugia takımında forma giyen Fildişi Sahili vatandaşı Jean Armel Drole ile anlaştı. Drole'nin Antalya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.