Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi

Görev değişimini Twitter adresinden duyuran Toker, "11 yıl 7 aydır yürüttüğüm Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığını bugün yapılan 8. Olağan Kongremizde Sn. Gültekin Tırpancı'ya devrettim" diye yazdı. Başkanlık görevini neden devrettiğine dair açıklamada da bulunan Toker, "Basın ve ifade özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının, hür seçimlerin rafa kalktığı ülkede siyasi mücadele çaresizliği ve yorgunluğundan dolayı" ifadesini kullandı.

1957 İstanbul doğumlu Cem Toker’den görevi devralan Gültekin Tırpancı daha önce LDP Genel Başkan Yardımcısıydı. Liberal Demokrat Parti, Besim Tibuk başkanlığında Liberal Parti adıyla 26 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuşu.