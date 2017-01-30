30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi

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Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi
Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Cem Toker, görevini bıraktı.
Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi Liberal Demokrat Parti'de bir dönem sona erdi

 

Görev değişimini Twitter adresinden duyuran Toker, "11 yıl 7 aydır yürüttüğüm Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığını bugün yapılan 8. Olağan Kongremizde Sn. Gültekin Tırpancı'ya devrettim" diye yazdı.  Başkanlık görevini neden devrettiğine dair açıklamada da bulunan Toker, "Basın ve ifade özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının, hür seçimlerin rafa kalktığı ülkede siyasi mücadele çaresizliği ve yorgunluğundan dolayı" ifadesini kullandı.

1957 İstanbul doğumlu Cem Toker’den görevi devralan Gültekin Tırpancı daha önce LDP Genel Başkan Yardımcısıydı. Liberal Demokrat Parti, Besim Tibuk başkanlığında Liberal Parti adıyla 26 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuşu.

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