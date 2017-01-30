30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı

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Irak hükümeti, Trump’ın kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye alınmayacağını duyurdu.
Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı
Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı

27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, Irak hükümeti de harekete geçti.

GİRİŞLER YASAKLANDI

ABD ile tamamen aynı uygulamarı yürürlüğe koyan hükümet, 90 gün boyu ABD vatandaşlarını ülkeye sokmayacak, vizesi olan vatandaşların ise ülkeye girmekten men edecek.

SINIR DIŞI İSTEĞİ

Irak’ta DEAŞ ile savaşan milis kuvvetler olan Irak Halk Seferberliği, ABD’nin kararı ardından, şu an yürülükte olan uygulamalara ek olarak, ABD vatandaşlarının sınırdışı edilmelerini teklif etti.

90 GÜN SÜRECEK

Uygulamanın normal şartlarda 90 gün süreceği belirtilirken, ABD’nin bu uygulamayı durdurması halinde Irak hükümetinin de uygulamaya son vereceği açıklandı.

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