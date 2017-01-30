30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Çığ düştü, evler karın altında kayboldu

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Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle Karlıova- Yedisu karayolu ulaşıma kapandı.
Çığ düştü, evler karın altında kayboldu
Çığ düştü, evler karın altında kayboldu Çığ düştü, evler karın altında kayboldu Çığ düştü, evler karın altında kayboldu

 

Yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Evlerin ve iş yerlerinin pencere ve kapıları karla kaplandı...

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, son 2 günde tipi ve fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor. Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kaynarpınar Köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu, iki ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı.

HASTALAR HASTANEYE GİDEMİYOR

Karayollarına bağlı ekipler yol açma çalışmasına başlarken, karayolunun 48 saat içerisinde ulaşıma ancak açılabileceği belirtildi. Yedisu İlçesi’de onlarca acil durumdaki hasta olduğu ancak karayolunun kapalı olması nedeniyle bu hastaların Bingöl veya Erzurum’daki hastanelere gidemediği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 günden beri esnafın işyerini açmadığı Karlova’da ise hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinde yaşayanlar dün ve bugün dışarı çıkmazken, esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, ELEKTRİKLER KESİK

İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı. Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi.

Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü’ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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