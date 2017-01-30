30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Damla sakızının kilosu 1100 lira!

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Gıda ve kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan, kilosu 1100 liraya satılan damla sakızı için başlatılan bahçe çalışmaları sürüyor.
Damla sakızının kilosu 1100 lira!
Damla sakızının kilosu 1100 lira! Damla sakızının kilosu 1100 lira! Damla sakızının kilosu 1100 lira!

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 'Itri- Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi’ projesi kapsamında, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ilde ilk kez sakız bahçeleri 2015-2016 yılında tesis edildi.

Proje kapsamında 2016-2017 yılları arasında Ula İlçesi Esentepe Mahallesi’nde tesis edilen sakız bahçesine 62 ağaç dikildi. Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi’nde geçen yıl, bir üreticinin bahçesine de 50 sakız ağacı dikimi yapıldı.

Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Sevinç, "Sakız bahçeleri her geçen yıl artarak büyüyor. 2016 yılında başlatılan yabani sakız ağaçlarının aşılanması çalışmalarında başarı elde edildi. Bu yıl da aşılama devam edecek. Sakız ağacından elde edilen damla sakızının birçok kullanım alanı var. Kimyasal bileşiminin yüzde 97’sini reçine asitleri ve mastikorezenler, yüzde 1-3’ünü ise uçucu yağlar oluşturur. Naturel olarak çiğnenen damla sakızı sindirimi kolaylaştırırken, nefes açıcı etkide de bulunur. Gıda sanayinde, tıbbi ilaç yapımında, kozmetik sanayinde, sanat eserlerinin korunmasında kullanılan çok özel bir cilanın hazırlanması gibi birçok alanda kullanımı vardır. Dikilen sakız ağaçlarından dört yıldan itibaren ürün alınsa da, kayda değer olarak 7 yıl sonra ürün veriyor. Ağaçların her birinden 15 yıl sonra 500-600 gram ürün alınacak ve dekardan 30-35 kilogram damla sakızı üretilerek yeni bir kazanç kapısı olacaktır" dedi. 

Damla sakızının kilosu 1100 lira civarında satılıyor.

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