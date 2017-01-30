30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı!

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Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı!
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı.
Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı! Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı! Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı!

 

İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs ile yol yardım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı.

Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol yardım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

ŞOFÖR GAZETECİLERE SALDIRDI

Kaza sonrası metrobüs şoförü, yaralı yolcularla ilgilenmek yerine görüntü almaya çalışan İHA muhabirine saldırdı. Bir süre gazeteciyi kovalayan metrobüs şoförü, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ!

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı. Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler de normale döndü.

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