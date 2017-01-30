30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 11°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 85.747 2.29
  • Altın: 146,064 -1.54
  • Dolar: 3,8129 -1.28
  • Euro: 4,0509 -1.88

Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası

»
Rusya'da tahıl ürünlerine, uzun vadede ölümcül hastalıklara neden olan 'toksitli mantar' bulaştığı öne sürüldü.
Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası
Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Rus tahıl ürünlerine toksitli mantar bulaştığını yazdı. Haberde, bu sezonun hasadına bulaşan “Fusarium" mantarının insan sağlığı için büyük tehdit yaratan toksitler içerdiği duyuruldu. Rus bilim adamlarının raporuna dayanan haberde, una ve ekmeğe kolaylıkla bulaşacak bu mantarların sadece zehirlenme değil “uzun vadede kronik, ölümcül hastalıklara” neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Pazar günü gazetenin internet sayfasında manşetten verilen haberin kaynağı olarak, Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırması gösterildi.

Buna göre Rus uzmanlar, buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya'da “olağanüstü durum” olduğunu, neredeyse tüm hasada “Fusarium” adlı tehlikeli mantarın bulaştığını söylüyor.

Enstitü tarafından Rusya'nın farklı yerlerinden toplanan son hasat ürünlerinde yapılan laboratuvar analizde, özellikle Kuzey Kafkasya, Ukrayna'ya komşu bazı bölgeler ile Uzak Doğu bölgelerindeki tahıl ürünleri üzerinde etkili olan 19 farklı türde toksit mantar türü belirlendiği vurgulandı.

Uzmanlar bu mantarlar içinde en tehlikelisi olan “Fusarium”un insan sağlığı üzerinde büyük tahribatı olduğunu, vücut direncini düşürdüğünü, karaciğer ve böreklere zarar verdiğini vurguluyor. Aynı uzmanlar bu mantarın tahıl ürünleri içinde son derece dirençli olduğunu, ürün depolandığında onlarca yıl yaşadığını, termal koşullarda bile varlığını sürdürdüğünü söylüyor.

Aynı uzmanlar, "1930-1950'li yıllarda SSCB'de bu mantarın bulaştığı tahıl ürünlerinin tüketimi yüzünden binlerce insanın ve hayvanın öldüğünü” belirtiyorlar.

“Benzer bir durumun tekrarlanma olasılığı” konusunda uzmanlar, çok yaygın bir gıda zehirlenmesinin beklenmeyeceğini, ama özellikle mantar bulaşmış ekmek tüketimi yoluyla kronik hastalıklar baş gösterebileceğini, özellikle çocukların sağlığını etkileyeceğini savunuyor.

Gazetenin görüşlerine başvurduğu uzmanlardan Aleksey Vorobyev, bu mantarın bulaştığı un ya da ekmek tüketenlerin baş dönmesi, halsizlik hissettiklerini, ancak ani etkilerinden çok “uzun vadeye yayılan ve farkına varılamayan zehirlenme ve kronik hastalıklara sebep olduğunu, sonunun siroz ya da kansere kadar uzanabildiğini” söyledi.

İnternette yaptığımız bir araştırmada “Fusarium”un tahıllarda en tehlikeli mantarlardan biri sayıldığına dair çok sayıda makale görülüyor. Bunlardan birinde Kanada'daki Carleton Üniversitesi profesörü David Miller, bu mantarın bulaştığı ürünlerin üreticiler tarafından yakılarak ya da derin toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.

En büyük alıcı Türkiye

Türkiye şu anda Mısır ile birlikte Rusya'dan en fazla tahıl ithal eden ülke durumunda. Bunun önemli bölümü buğday. Sezon başladığından beri Türkiye 3,6 milyon ton ithalatla birinci, Mısır 3,4 milyon tonla ikinci, Bangladeş 1,6 milyon tonla üçüncü sırada. Rusya resmi verilerine göre Türkiye'nin bu yılki alımı yüzde 10 düştü.

2015'de Türkiye, Rusya'nın ihraç ettiği buğdayı satın alan ülkeler arasında ikinci sırada yer alırken, en çok buğdayı ise Mısır aldı. Üçüncü sırada ise İran yer aldı.

Resmi rakamlara göre Rusya 2016'da rekor kırarak 119 milyon ton tahıl üretti. Bunun 73,3 milyon tonu buğday.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
591 kaçak sınırda yakalandı591 kaçak sınırda yakalandıTürkiye'nin kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 591 kişi yakalandı.
ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildiABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildiFETÖ elebaşı Gülen hakkında ABD'ye gönderilen iade dosyalarına ek yeni belgeler sunuldu.
Karabük'te feci kaza: 5 yaralıKarabük'te feci kaza: 5 yaralıKarabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktarmışBelediye kaynaklarını FETÖ'ye aktarmışFETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, görevden alınan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Pozantı Belediye Başkanı Çay'ın, belediye kaynaklarını örgüte aktardığı öğrenildi.
Yeni kimlikler izdihama neden oldu!Yeni kimlikler izdihama neden oldu!E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi.
Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiasıRus buğdayında 'toksitli mantar' iddiasıRusya'da tahıl ürünlerine, uzun vadede ölümcül hastalıklara neden olan 'toksitli mantar' bulaştığı öne sürüldü.
  • Damla sakızının kilosu 1100 lira!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
  • Çığ düştü, evler karın altında kayboldu30 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • 'Oklu Kirpi', baraj gölü tünel çalışmasını durdurdu30 Ocak 2017 Pazartesi 13:30
  • El Bab'dan yeni fotoğraflar30 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Metrobüs ile yol yardımı çarpıştı!30 Ocak 2017 Pazartesi 13:07
  • Kalkan referandumda 'direniş' çağrısı yaptı30 Ocak 2017 Pazartesi 12:59
  • Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var30 Ocak 2017 Pazartesi 12:36
  • Tekirdağ'da hayvan katliamı30 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Sosyal medya sapığı yakalandı30 Ocak 2017 Pazartesi 12:03
  • Umrecilerden Türkiye için 'evet' duası30 Ocak 2017 Pazartesi 11:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri