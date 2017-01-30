30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Yeni kimlikler izdihama neden oldu!

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E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi.
Yeni kimlikler izdihama neden oldu!
Yeni kimlikler izdihama neden oldu! Yeni kimlikler izdihama neden oldu! Yeni kimlikler izdihama neden oldu!

Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır" diye konuştu.
 
Kart, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de dağıtımına geçilen çipli kimliklere başvuru taleplerini karşılamak için nüfus personellerinin özveriyle ve var güçleriyle çalıştığını belirtti. Yeni kimlikleri alma isteğinin şu anda nüfus müdürlüklerin de aşırı yoğunluğa sebep olduğunu ifade eden Kart, şunları kaydetti: "Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da işlem yaparken hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı,güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtı. 
 
1 PERSONELE 20 BİN VATANDAŞ DÜŞÜYOR
 
Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu söyleyen Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
İNTERNETTEN VEYA 199'DAN RANDEVU ALIN
 
Vatandaşlardan bu yoğunluğu atlatmada kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." diye konuştu.
 

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