30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi

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FETÖ elebaşı Gülen hakkında ABD'ye gönderilen iade dosyalarına ek yeni belgeler sunuldu.
ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi
ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi

ABD'nin talebi üzerine FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye yaptığı ziyaretlerin detayları da gönderildi.

ADİL ÖKSÜZ-KEMAL BATMAZ İLİŞKİSİ

Yeni deliller arasında Öksüz'ün, tutuklu Kemal Batmaz'la ABD'ye hangi tarihlerde gittiğine, hangi tarihlerde Türkiye'ye dönüş yaptığına, uçak koltuk numaralarına ilişkin bilgiler yer aldı.

GÜLEN 1 NUMARA

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianame de ABD'ye iletildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

İddianamede yer alan, Öksüz'ün darbe girişimi planını ABD'ye götürerek Gülen'e onaylattığı, darbe girişiminin Gülen'in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan "Kuzgun" ve "Şapka" kod adlı gizli tanık ifadeleri de ABD'ye gönderildi.

Yeni delil ve belgeler internet ortamında da ABD'ye iletildi.

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