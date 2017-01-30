30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Haciz oyunu deşifre edildi!

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Dolandırıcılar hiç boş durmuyor ve her gün bir yenisini icat ettikleri yöntemlerle masum insanın hayatını karartıyor.
Haciz oyunu deşifre edildi!
Haciz oyunu deşifre edildi! Haciz oyunu deşifre edildi! Haciz oyunu deşifre edildi!

İcra takibi genelde borç ödenmediğinde alacaklılar tarafından başlatılır. Çoğu kişi mahkeme kararı olması gerektiğini düşünür. Ancak durum hiç de zannettiğiniz gibi değil. Belgesiz ve mahkemesiz icra takibi var

İSTEDİĞİ TUTARI YAZIYOR

Mahkeme kararı olmadan yapılan bu işleme 'ilamsız icra takibi' deniyor. Vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, icra dairelerine giderek, 'ilamsız icra takibi' için başvuru yapıyor. Başvurunun kabul edilmesi için her hangi bir belge, borç kağıdı, fatura veya mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, 40-50 liralık masrafla hiçbir şeyden haberi olamayan vatandaşın adresine 500-2000 lira arası ödeme emri yollatıyor.

İTİRAZ YOKSA KESİNLEŞİR

Ödeme emrini alan vatandaşlar, bir yanlışlık yaptıdığını düşünerek, yasaya göre 7 gün içinde icra dairesine itiraz etmezse borcu kabul etmiş sayıyor. Borç ödenmezse haciz işlemi başlatıyor. Borçlu buna itiraz ederek borçlu olmadığıyla ilgili dava açabilir. Mahkeme masrafı 500-600 lira. Dava 1.5-2 yıl sürüyor. Ayrıca hacizi durdurmak için anaparanın yüzde 115'i kadar teminat yatırmak gerekiyor. Aman itiraz süresini geçirmeyin. Dolandırıcılar yine iş başında. Borcunuz olmadığı halde hacizlik olabilirsiniz. 100 binlerce kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren sahtekarlar, mahkeme kararı ve belge olmadan icra takibi başlatıyor. 7 gün içinde itiraz etmezseniz... İcra dairesinden gelen borç tebligatına 7 gün içinde itiraz edilmezse, borç kesinleşiyor.

Sahte polis, savcı ve avukatlar bu kez de sahte icra yöntemiyle vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Üstelik bu kişiler gerçek avukat ismi kullanıyor. Yani avukatlar da mağdur. Vatandaşa ödenmemiş borçları varmış gibi sahte icra takibi gönderen dolandırıcılar, "7 gün içinde ödenmezse borç katlanır" diyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız icra dairesine gidip 'Hiçbir borcum yoktur' şeklinde dilekçe vermeniz gerekiyor.

İLK ADRES HAKEM HEYETİ

Tüketicilerden en çok alacaklı olan enerji, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de hızlı tahsilat için ilamsız icra takibi başlatabiliyor. Ancak Mart 2015 tarihli Yargıtay kararına göre; (Karar sayısı: 2015/8738), şirketlerin fatura gibi alacaklarını bu yolla tahsil hukuka aykırı. Bu kararla, şirketler 3610 liranın altındaki alacakları için ilk önce Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuracak.

6 AY SÜRESİ VAR

Hakem heyeti, alacakla ilgili kararı 3 ay 6 ay arasında sonuçlandırıyor. Tüketici bu aşamada ödeme yaparsa ek masraf olmadan borçtan kurtulabilir. Ama borcunu ödemezse hakem heyetinin kararıyla icra takibi başlatabiliyor. Avukat Hakan Tokbaş, "İlamsız icra takibine itiraz süresini (7 gün) geçirirseniz, gecikmiş itiraz yolu var. Bunun için mağdurun 7 günde bir engeli nedeniyle (sağlık raporu gibi) itiraz edemediğini istpatlaması diye konuştu.

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