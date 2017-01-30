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Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH

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Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH
ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak dahil yedi ülkeye vize yasağı getirmesine Bağdat'tan tepki geldi. Irak'ta en sert tepki Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr gösterdi.
Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH

 

Reuters'ın haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, bugün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ile görüşerek, Irak'ın söz konusu karardan duyduğu rahatsızlığı iletecek.

Irak'ta dün parlamento dış ilişkiler komitesi, Trump yönetiminin aldığı karara misilleme yapılması için Irak hükümetine çağrıda bulunmuştu.

5 BİN ABD ASKERİ ZOR DURUMDA KALIR

Haberi duyuran Time dergisi, ABD'lilerin Irak'a girişinin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentoda oylamaya sunulabileceğini belirtmişti. Times, böyle bir kararın, Irak'taki binlerce yardım görevlisi, müteahhit ve gazetecinin yanı sıra bu ülkedeki güvenlik güçlerine destek veren 5 binden fazla Amerikan askerini zor durumda bırakabileceğini hatırlattı.

"ÜLKEYİ TERK ETSİNLER"

ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararnameye Irak’ta en sert tepkilerden birini ise Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr verdi.

DHA'nın haberine göre, Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Irak’a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak’tan çekin" dedi.

MAHKEME FRENİ

ABD Başkanı Trump, göçmenlere ve yedi Müslüman ülkeye (Irak, Suriye, İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali) ABD’ye giriş yasağı getirmişti. Ancak yasağın hali hazırda ABD’ye giriş iznine sahip kişileri de kapsamasına yargıdan fren gelmişti. New York Bölge Hakimi Ann Donnelly, ABD’ye giriş vizeleri olduğu halde sınır kapısında gözaltına alınan iki Iraklıyla ilgili olarak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin başvurusunu değerlendirdi.

SINIR DIŞI EDİLMEYECEKLER

Önceki gün alınan mahkeme kararında Green Card (Yeşil Kart) sahiplerinin, giriş onayı almış göçmenlerin ve geçerli vizelerle ABD’ye ulaşmış ya da uçak yolculuğunda aktarma yapmak için bekleyen kişilerin sınır dışı edilemeyeceği ifade edildi. Ancak kararda bu şahısların ülkeye alınmasına dair de bir ifade yok.

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