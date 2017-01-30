30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Demirel: Bana ayı deme

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Demirel: Bana ayı deme
Ahmet Çakar'dan şoke eden Volkan Demirel itirafı
Demirel: Bana ayı deme Demirel: Bana ayı deme Demirel: Bana ayı deme

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Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar şok bir itirafta bulundu.Yorumcu Ahmet Çakar, Volkan Demirel'in kendisini aradığını ve kendisine ayı denmemesini rica ettiğini itiraf etti. Çakar, Volkan'ın Galatasaray maçında yaptığı tezahüratlara atıfta bulunarak olayı anlattı.

İşte Çakar'ın o sözleri:

"Volkan Demirel beni 10 ay önce aradı, 'Abi senden bir istirhamım olacak, bana ayı deme. Benim için problem değil ama eşim, dostum bu laftan çok rahatsız oluyor' dedi. Volkan Demirel'in bu ricasını emir telakki ettim ve kabul ettim. Tamam artık ayıyla ilgili belgesel ve buna benzer şeylerle ilgili yorum, açıklama vb yapmayacağım dedim. Ta ki perşembe gecesine kadar bu sözümü tuttum. Abi bana ayı deme diyen Volkan, 20-25 milyonluk Galatasaray camiasına, içinde 'koymak' geçen o tezahüratı dakikalarca yapmıştır."

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