Belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktarmış

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın, belediye kaynaklarını örgüte aktardığı belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mustafa Çay ile ağabeyi Nurettin Çay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 3 gün önce kabul edilmişti.
İddianamede, Çay'ın makamındaki aramada, "21 Ağustos 2015 tarihinde yapılan sözde istişare toplantısında toplanan 61 bin liranın dolara çevrilerek 'İbrahim Hoca' isimli kişiye teslim edildiğine ilişkin belgenin bulunduğu bilgisi yer aldı.
Çay'ın, bu toplantıda, "himmet" adı altında belediye kaynaklarından 28 bin 500, şahsi hesabından da 11 bin lirayı örgüte aktardığı kaydedilen iddianamede, Çay ve ağabeyine ait yerlerde bir dolarlık banknotlar ele geçirildiği vurgulandı.
Ayrıca iddianamede, eski belediye başkanı Çay'ın evinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in konuşma CD ve kitaplarının bulunduğu da bildirildi.
FETÖ'cü yazara biyografisini yazdırıp 10 bin 500 lira ödemiş
Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ve iddianamede yer verilen ifadesinde Çay, 25 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan yazar Aytekin Gezici'ye, tutuklanmadan önce biyografisini yazdırdığı ve buna karşılık belediye kaynağından 10 bin 500 lira ödeme yaptığını anlattı.
İddianamede, Çay'ın ifadesinde, biyografisini yazan Gezici'nin talebi üzerine Pozantı'yı konu edinen "Portakal Çiçeği Dergisi"nin 3 bin 500 adet bastırılarak belediye bütçesinden 10 bin 500 lira karşılığında satın alındığını belirttiği aktarıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Pozantı Belediye Başkanı Mustafa ve kardeşi Nurettin Çay, savcının itirazı üzerine 5 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.
Çay, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınmıştı.
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Belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktarmış
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın, belediye kaynaklarını örgüte aktardığı belirlendi.
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