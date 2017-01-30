30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

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HDP'li İdris Baluken tahliye edildi
Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, tahliye edildi.
HDP'li İdris Baluken tahliye edildi HDP'li İdris Baluken tahliye edildi HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı verildi.

4 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

3 Kasım'da HDP Ankara genel merkez binasında gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım'da tutuklanmıştı.

BALUKEN NEYLE SUÇLANIYOR

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" ile suçlanıyor.

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