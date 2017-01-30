Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük'e giden Celal Kıylıoğlu yönetimindeki 78 BT 492 plakalı otomobil, Müjdat Elieyioğlu idaresindeki 06 DE 4945 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatime Tivişoğlu ve Ersin ile Ayşima Elieyioğlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Karabük'te feci kaza: 5 yaralı
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