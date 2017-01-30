30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Karabük'te feci kaza: 5 yaralı

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Karabük'te feci kaza: 5 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Karabük'te feci kaza: 5 yaralı Karabük'te feci kaza: 5 yaralı Karabük'te feci kaza: 5 yaralı


Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük'e giden Celal Kıylıoğlu  yönetimindeki 78 BT 492 plakalı otomobil, Müjdat Elieyioğlu idaresindeki 06 DE  4945 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatime Tivişoğlu ve Ersin ile Ayşima  Elieyioğlu yaralandı.
 
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve  Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı  öğrenildi.
 

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