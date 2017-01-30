30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu

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Nazlı Ilıcak referandumda evet mi diyecek? Kafa karıştıran tweet ile ilgili gerçek kızı Aslı Ilıcak'ın açıklamasıyla ortaya çıktı.
Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu
Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu

 

Nazlı Iılıcak'ın resmi twitter hesabından, Başkanlık referandumunda “Evet” diyeceği açıklandı, herkes şaştı kaldı. Gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak'ın hesabı hacklendi.

TWİTTER HESABINI KAPATTIRACAĞIZ

Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, annesinin Twitter hesabında yapılan "Bu millet varsa, ben de varım. Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum" paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Annesinin 29 Temmuz 2016'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan Ilıcak, "Kendisinin sosyal medya hesaplarının şifresi kimsede yok. Avukatlarımız çalışmaya başladı. Twitter hesabını kapattıracağız" dedi.

T24'e konuşan Aslı Ilıcak, Nazlı Ilıcak'ın sosyal medya hesabının daha önce de hack'lendiğini belirterek "Kadın hapiste. Böyle bir şey mümkün mü? Telefonu yok bir şeyi yok. Sürekli hesabı hack'leyip, böyle paylaşımlar yapıp siliyorlar " diye konuştu.

Ilıcak'ın Twitter hesabında yapılan paylaşım şöyle:

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