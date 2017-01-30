Başkent Sibirya’yı aratmıyor

Ankara'da Sibirya soğuklarını aratmayan hava sıcaklığı Mogan ve Eymir göllerinin donmasına neden oldu. Vatandaşlar buz tutan göllere giderek karın tadını çıkardı.
Ankara'da yaşanan buzlanma, don ayaz gibi olumsuz hava koşulları Gölbaşı'ndaki Mogan ve Eymir göllerinin donmasına neden oldu. Ankaralılar göllerin donmasını fırsat bilip yaşanan doğa olayının tadını çıkardı.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen gençler bir araya gelerek gölde eğlenip mangal yaparken, diğer vatandaşlar da yiyecek bulamayan Karabatak kuşlarına ekmek atıp, çevredeki köpekleri de besledi.
"SENEYE BUZ TUTARSA YİNE GELİRİZ"
Donan gölün üzerindeki karlara bir hafta sonra nişanlanacağı sevgilisinin adını yazan Can Şahin Doğanay, "Haftaya nişanlanacağız biz de gelelim sevdiğimizin ismini yazalım dedik. Bir de arkadaşlarla mangal yapalım dedik, soğuk falan dinlemeyiz biz Ankara çocuğuyuz. Geçen sene arabayla girip buraya sıfır çizmiştik, bu sene girişleri kapatmışlar biz de yürüyerek çıktık gölün üzerine. Seneye buz tutarsa yine geliriz" diye konuştu.
Mogan ve Eymir Gölü kışın eşsiz manzarasıyla vatandaşın ilgisini çekiyor. Doğa ve hayvanseverler gölün ve manzaranın fotoğrafını çekip, canlıları besleyip, temiz havada yürüyüşün de tadını çıkarabilir.
- Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''Fenerbahçe'ye bir darbe daha!Ünlü restoranda silahlı saldırı!Darbeci askerlerden skandal istek!Borsada yeni rekorHDP'li vekiller Bilgen ve Botan gözaltına alındıFilistinli çocuklara silahlı tehdit!Suriye'den güvenli bölge açıklamasıBaşkent Sibirya’yı aratmıyorKardak'ta hareketli anlar!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:41 Güneş 08:10 Öğle 13:24 İkindi 16:00 Akşam 18:26 Yatsı 19:48
- 5°C Adana
- -1°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 0°C Ağrı
- -4°C Amasya
- -7°C Ankara
- 7°C Antalya
- -4°C Artvin
- 9°C Aydın
- 1°C Balıkesir
- BIST: 86.238 2.88
- Altın: 145,664 -1.81
- Dolar: 3,7868 -1.95
- Euro: 4,0454 -2.02
Başkent Sibirya’yı aratmıyor
Ankara'da Sibirya soğuklarını aratmayan hava sıcaklığı Mogan ve Eymir göllerinin donmasına neden oldu. Vatandaşlar buz tutan göllere giderek karın tadını çıkardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
- Demet Akbağ'ın şakası Işın Karaca'yı evinden etti
- Atalay Filiz Müge Anlı'ya pahalıya patladı!
- Minibüsçüleri her sabah kontrol ediyor çünkü..
- Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı
- Alparslan Kuytul şaşırtmadı!
- CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!
- Polisten kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandı
- Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
- Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?
- Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!
- Mehmet Okur oyunun rengini belli etti
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.