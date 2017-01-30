30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 5°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -4°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 86.238 2.88
  • Altın: 145,664 -1.81
  • Dolar: 3,7868 -1.95
  • Euro: 4,0454 -2.02

Kardak'ta hareketli anlar!

»
Kardak'ta hareketli anlar!
Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede bekliyor.
Kardak'ta hareketli anlar! Kardak'ta hareketli anlar! Kardak'ta hareketli anlar!

 Kardak Krizinin 21. yılı dolayısıyla, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede devriye görevi yapıyor.

30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 21 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,8 mil uzaklıktaki bölgede ekipler güvenlik tedbirleri aldı.

1 SAVAŞ GEMİSİ VE 4 BOT NÖBETTE

Öğle saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı.

AKŞAM SAATLERİNDE HAREKETLİLİK! SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarında bulunan adaların etrafında sık sık devriye icra etti. Öğle saatlerinden itibaren karşılıklı bekleyişlerini sürdüren her iki ülkenin botları arasında akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

YUNAN BOTLARI YAKLAŞINCA TÜRK ASKERİ MÜDAHALE ETTİ

Yunan Sahil Güvenlik botlarının bölgeye yaklaşması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale, saniye saniye görüntülendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin, anayasa ile alakalı olmadığını belirtti.
Ünlü restoranda silahlı saldırı!Ünlü restoranda silahlı saldırı!Beykoz'daki bir restoranda 12 yıl önce babasını öldüren kişiyi gören saldırgan silahını çekerek ateş açtı. Olayda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Darbeci askerlerden skandal istek!Darbeci askerlerden skandal istek!Yunanistan yüksek mahkemesinin, Türkiye'ye iadelerini reddettiği sekiz Türk askeri, bugün çıktıkları mahkemeden gözaltı sürelerini üç ay uzatan kararın kaldırılmasını istediler.
HDP'li vekiller Bilgen ve Botan gözaltına alındıHDP'li vekiller Bilgen ve Botan gözaltına alındıHDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Aygan Bilgen ve HDP Van Milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı.
Suriye'den güvenli bölge açıklamasıSuriye'den güvenli bölge açıklamasıSuriye'de 'güvenli bölge' oluşturulmasına yönelik çalışmalara Suriye'den açıklama geldi.
Başkent Sibirya’yı aratmıyorBaşkent Sibirya’yı aratmıyorAnkara'da Sibirya soğuklarını aratmayan hava sıcaklığı Mogan ve Eymir göllerinin donmasına neden oldu. Vatandaşlar buz tutan göllere giderek karın tadını çıkardı.
  • Kardak'ta hareketli anlar!30 Ocak 2017 Pazartesi 19:21
  • Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu30 Ocak 2017 Pazartesi 18:30
  • Türkiye'den Batı'ya FETÖ resti30 Ocak 2017 Pazartesi 17:30
  • 591 kaçak sınırda yakalandı30 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
  • ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi30 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • Karabük'te feci kaza: 5 yaralı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:45
  • Belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktarmış30 Ocak 2017 Pazartesi 15:33
  • Yeni kimlikler izdihama neden oldu!30 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
  • Rus buğdayında 'toksitli mantar' iddiası30 Ocak 2017 Pazartesi 15:00
  • Damla sakızının kilosu 1100 lira!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri