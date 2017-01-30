Yapılan açıklamada "Şam'la görüşülmeden yapılacak her türlü girişim Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlalidir" denildi.
30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Suriye'den güvenli bölge açıklaması
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