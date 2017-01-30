Filistinli çocuklara silahlı tehdit!

İsrail işgali altında tutulan Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir yahudi yerleşim yerinde, okula giden suçsuz Filistinli iki çocuğa sokak ortasında silahlı tehditte bulunuldu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Karni Shamron Yahudi yerleşkesinde korkunç görüntüler yansıdı kameraya. İsrail'in Filistin'den gasp edip fanatik yahudileri yerleştirdiği bir site sakini eline aldığı silahını okul yolundaki biri kız 2 Filistinli çocuğa doğrulttu.

Silahıyla terör estiren yahudi, ''Ölmek mi istiyorsunuz? Sizi öldüreyim mi?'' tehtidinde bulundu. Silahlı adam tarafından köşeye sıkıştırılan iki çocuk ''Bize niçin silah doğrultuyorsunuz? Biz size ne yaptık?'' feryadında bulundu.

Bölgeye gelen işgalci İsrail askeri, 2 çocuğu ölümle tehdit eden silahlı yahudi yerleşimciyi almak yerine, okula giden suçsuz Filistinli çocukları tutukladı.

Kameraya sansıyan bu görüntüler, Filistin'deki İsrail zulmünü en iyi anlatan karelerden biri oldu.



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