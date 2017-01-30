30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Borsada yeni rekor

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Borsada yeni rekor
Fitch ve S&P'nin Türkiye aleyhindeki kararlarının ardından dolar ve euro sert şekilde düşerken, borsa son 2 yılın rekorunu kırdı.
Borsada yeni rekor Borsada yeni rekor Borsada yeni rekor

Türkiye'ye yönelik yürütülen ekonomik operasyonda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Fitch ve S&P'nin kararlarından sonra gözler bugüne, yani piyasaların açılışına çevrilmişti.

PİYASALARDA BAHAR HAVASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P'nin Türkiye aleyhindeki notlarının ardından bugün piyasalarda olumlu bir hava esti.

Dolar ve euro sert bir düşüş eğilimine girerken borsanın son haftalardaki yükselişi daha belirgin şekilde sürdü.

BORSADA SON 2 YILIN REKORU

Borsada son 2 yılın rekoru kırıldı. Günü 86.237.54 puandan kapatan borsada 18 Ocak 2015 tarihinde 87 bin puan görülmüştü. Bu tarihten sonra ise borsa 86 binin üzerine çıkamamıştı.

BİST 2016'nın nisan ayında ise 85 bin puandan geri dönmüştü.

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