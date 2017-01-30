Ünlü restoranda silahlı saldırı!

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BABASININ KATİLİYLE KARŞILAŞINCA...

İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRKEN ÖLDÜ

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı. Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

DEMET AKALIN DA MEKANDAYDI

Anadolu Hisarı'nda saldırının gerçekleştiği mekanda ünlü popçu Demet Akalın da vardı. Saldırı şokunu yaşayan Demet Akalın yaşadıklarını "Korkunçtu kargaşada elimi incittim ama çok kişiye kırılan camlar girdi" ifadeleriyle Twitter adresinden paylaştı.

MASANIN ALTINA SAKLANMIŞ!

Edinilen bilgilere göre Demet Akalın saldırı sırasında hemen bir masanın altına saklanmış. Büyük korku yaşayan Demet Akalın, tıpkı Reina saldırısı gibi bir saldırı olduğunu düşünmüş.