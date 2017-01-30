30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Fenerbahçe'ye bir darbe daha!

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Fenerbahçe'ye bir darbe daha!
Borsa İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş hisselerinin ortalama yüzde 2,5 kazandırdığı günün ilk yarısında Fenerbahçe hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.
Fenerbahçe'ye bir darbe daha! Fenerbahçe'ye bir darbe daha! Fenerbahçe'ye bir darbe daha!

Borsa İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş hisselerinin ortalama yüzde 2,5 kazandırdığı günün ilk yarısında Fenerbahçe hisseleri yüzde 1,4 değer kaybı ile yatırımcısını üzdü.

Fenerbahçe Futbol AŞ hisselerinin fiyatı, futbol takımının dün Süper Lig'de aldığı mağlubiyetin ardından haftaya düşüşle başladı ve günün ilk yarısında yatırımcısına yüzde 1,35 kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksinin yaklaşık yüzde 2 yükseldiği, Galatasaray Sportif AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisselerinin ortalama yüzde 2,5 kazandırdığı günün ilk yarısında Fenerbahçe Futbol AŞ hisselerinin, futbol takımının aldığı mağlubiyetle değer kaybetmesi dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün oynanan karşılamada Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe, Süper Lig'deki 35 puanı ile ezeli rakipleri Galatasaray'dan 4, Beşiktaş'tan 6 puan, lider Medipol Başakşehir'den ise 7 puan geriye düşmüş oldu.

Futbol takımının puan kaybının ardından Borsa İstanbul'da güne düşüşle 37,60 liradan başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, günün ilk yarısını yüzde 1,35 azalışla 37,88 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisseleri ise günün ilk yarısında değer kazandı. Süper Lig'in 19'uncu haftasını galibiyetle tamamlayan Galatasaray'ın hisseleri yüzde 2,68 ve Trabzonspor'un hisseleri yüzde 0,35 değer kazanırken, bu akşam Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın hisseleri ise, yüzde 2,41 yükseldi.

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