Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin, anayasa ile alakalı olmadığını belirtti.

Steffen Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Merkel'in Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu öncesinde Ankara'ya gitmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki görüşlerini desteklediği şeklinde bir intiba yaratıp yaratmayacağı şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

'KESİN BİR HAYIR İLE YANITLAYABİLİRİM'

"Bunlar bir başbakanın seyahat planlarının nasıl oluşturulduğu yönünde anlamsız düşünceler. Bu çalışma ziyareti, bizim düşüncemize göre Türkiye gibi NATO müttefiki ve AB'nin çok önemli bir komşusuyla daimi irtibatta kalabilmek açısından önemli. Özellikle Suriye'deki durumu, ikili sorunları ve Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini değerlendirmemiz gereken bu günlerde görüşmeyi aramamız önemli. Ziyareti, Türkiye'de yapılacak referandumdan dolayı başbakanın bu konuda bir tutum aldığı şeklindeki düşüncelerle irtibatlandırmak saçmalık. Bunu kesin bir 'hayır' ile yanıtlayabilirim. Bu tür düşünceler Başbakan'a yabancıdır."açıklamasında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkel'in ziyaretinin Erdoğan tarafından politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını söylemişti.