30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:10Öğle 13:24İkindi 16:00Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 4°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 86.238 2.88
  • Altın: 145,273 -2.08
  • Dolar: 3,7868 -1.95
  • Euro: 4,0454 -2.02

Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti!

»
BBC muhabirinin "Saray’da çok fazla altın var" iftirasına bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’dan geldi
Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti!
Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti! Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti! Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti!

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan’ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı.

"ALTIN ÇİZMELERİMİ GÖRDÜN MÜ?"

Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci'nin acı günüBakan Tüfenkci'nin acı günüGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci (84) vefat etti.
Meral Danış Beştaş tekrar gözaltına alındıMeral Danış Beştaş tekrar gözaltına alındıHDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
HDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldıHDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldıVan 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle, gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, serbest bırakıldı.
Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti!Bakan Akdağ İngiliz muhabirle fena dalga geçti!BBC muhabirinin "Saray’da çok fazla altın var" iftirasına bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’dan geldi
Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na ''Saçmalık''Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin, anayasa ile alakalı olmadığını belirtti.
Ünlü restoranda silahlı saldırı!Ünlü restoranda silahlı saldırı!Beykoz'daki bir restoranda 12 yıl önce babasını öldüren kişiyi gören saldırgan silahını çekerek ateş açtı. Olayda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
  • Darbeci askerlerden skandal istek!30 Ocak 2017 Pazartesi 20:17
  • HDP'li vekiller Bilgen ve Botan gözaltına alındı30 Ocak 2017 Pazartesi 20:14
  • Suriye'den güvenli bölge açıklaması30 Ocak 2017 Pazartesi 20:10
  • Başkent Sibirya’yı aratmıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 19:30
  • Kardak'ta hareketli anlar!30 Ocak 2017 Pazartesi 19:21
  • Nazlı Ilıcak'ın 'evet' paylaşımı olay oldu30 Ocak 2017 Pazartesi 18:30
  • Türkiye'den Batı'ya FETÖ resti30 Ocak 2017 Pazartesi 17:30
  • 591 kaçak sınırda yakalandı30 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
  • ABD'ye yeni FETÖ delilleri gönderildi30 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • Karabük'te feci kaza: 5 yaralı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri