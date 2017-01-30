30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Trump: Bize çalışanların listesini getirin

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Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Trump'ın Irak'ta ABD'ye çalışanların listesini istediğini duyurdu.
Trump: Bize çalışanların listesini getirin
Trump: Bize çalışanların listesini getirin Trump: Bize çalışanların listesini getirin Trump: Bize çalışanların listesini getirin

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cuma günü aralarında Irak’ın da bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının hemen ardından, Beyaz Saray’ın Irak’ta ABD operasyonlarına destek vermiş olan ve halihazırda destek verenlerin listesini istediği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis “Beyaz Saray, Irak özelinde olmak üzere, ABD operasyonlarına destek verenlerin listesini hazırlama fırsatı verdi.” dedi.

LİSTE HENÜZ HAZIR DEĞİL

Henüz listenin tamamlanmadığını ve tahmini bir rakam veremeyeceğini anlatan Davis, hazırlanacak listelerin vize ve giriş işlemlerinde dikkate alınacağını aktardı.

IRAK'TA ÇOK "ORTAĞIMIZ" VAR

ABD operasyonlarına destek vermek üzere istihbarattan malzeme tedarikine askeri operasyonlardan diplomatik desteğe binlerce Irak vatandaşının taşeronluk yaptığını vurgulayan Davis “Irak’ta bizimle gerek mütercim olarak, gerek bizimle birlikte savaşmış çok ortağımız var.” ifadelerini kullandı.

Davis şöyle devam etti:

“Bizimle birlikte savaşmak ve bizi desteklemek konusunda bağlılıklarını somut bir şekilde ortaya koyanların adlarının gerekli süreçlerde bilinmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bize verdikleri desteği dikkate alıyoruz.”

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde ABD ordusuna yardım etmiş olanların dışında 2003’ten beri ABD’nin yanında yer almış kişileri de kapsadığını kaydeden Davis, Beyaz Saray’dan bu talebinin hafta sonu geldiğini aktardı.

TRUMP DİĞER ÜLKELER İÇİN DE LİSTE İSTEYECEK Mİ?

Sözcü önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin benzer bir liste talebini diğer ülkeler için de yapıp yapmayacağını bilmediğini aktardı.

Trump tartışma yaratan "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararnameyi Pentagon'u ziyareti sırasında imzaladı.

Kararname mültecilerin ülkeye kabul edilmesini dört ay için askıya Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. Ayrıca bu yedi ülke vatandaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye girişine izin verilmeyecek.

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