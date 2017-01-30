30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması

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Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler kuracağı açıklamasını değerlendiren Lavrov, BM ve uluslararası organizasyonların koordinasyonunda bu tarz bölgelerin düşünülebileceğini söyledi.
Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması
Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Başkent Moskova'da, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Muhammed Saleh ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yönündeki açıklamasını Washington'la temasları sırasında açıklığa kavuşturacaklarını söyledi.

"BU DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Lavrov, Trump'ın güvenli bölge teklifinin, Suriye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa'daki sığınmacı durumunu hafifletmeye yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Eğer Suriye'de evlerini kaybeden insanların bir süreliğine güvende olabileceği ve yardım alabileceği bölgeler amaçlanıyorsa, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kurumların koordinasyonuyla bu tarz bölgeler oluşturulması düşünülebilir" dedi.

"ANCAK ESED'LE KOORDİNELİ YAPILMALI"

Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik iş birliğine hazır olduklarına vurgulayan Lavrov, ancak bunların Beşşar Esed rejimiyle koordineli yapılması gerektiğini vurguladı.

Donald Trump, Suriye'de "güvenli bölgeler kuracağını" açıklamıştı. Trump'ın bu konuda hazırladığı karar metninin medyaya sızan taslağında, Suriye'ye komşu ülkelerde de güvenli bölgeler kurulabileceği belirtiliyordu.

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