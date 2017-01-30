30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Aykut Kocaman'dan şok eden sözler!

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Aykut Kocaman'dan şok eden sözler!
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, farklı Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman'dan şok eden sözler! Aykut Kocaman'dan şok eden sözler! Aykut Kocaman'dan şok eden sözler!

Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

'MESLEĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIM'

Kocaman maçın ardından yaptığı açıklamalarda, ''Skor tabii ki ağır. Son dönemlerimizdeki skor kalitemize uymayan bir sonuç oldu. Kaybetme ihtimalimiz yüksek gözüküyordu. İlk gol öncesi net faul. Penaltımız verilmiyor, çok net el var; ikinci golde net faul var. Peki biz nasıl oyunu çevireceğiz? Tam bir hakem faciası yaşadık. Böylesine zayıf hakemler yüzünden mesleğimi erken bırakmak zorunda kalacağım.'' ifadelerini kullandı.

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