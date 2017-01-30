HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Meral Danış Beştaş tekrar gözaltına alındı
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