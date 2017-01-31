31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bin polisin katılımıyla Gaziosmanpaşa'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık binpolisin katılımıyla Gaziosmanpaşa'da birçok adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelikoperasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

80 ADRESE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 03.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bin polisin katılımıyla Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl ve Merkez Mahallerindeki 80 adrese operasyon yaptı. Operasyona Çevikkuvvet, Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Akasya sokağındaki önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, binaları, bahçeleri ve araçları adeta didik didik aradı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramalar sırasında uyuşturucu madde bulunduran ve sattığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin ise gözaltına alınmamak için polise direndiği görüldü.

BİNADA GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Polis ekiplerinin Akarlar Sokağı'nda baskın yaptığı 3 katlı bir binada is sokak başlarını ve binanın girişini gösterecek şekilde monte edilmiş 3 güvenlik kamerası bulunduğu görüldü.

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