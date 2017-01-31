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FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı

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FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı
Yurtta Sulh Konseyi’nin direktifi TBMM’ye ulaştı. 20 maddelik direktifte, Meclis’in feshedildiği, siyasi partilerin kapatıldığı bir ortam olacağı belirtilmiş.
FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı FETÖ'cü hainlerin planı ortaya çıktı

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği 24 Ocak 2017 tarihli belgelerde, darbe girişimi sürecinde ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Belgeler arasında 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başarılı olması halinde neler yapılacağına ilişkin Yurtta Sulh Konseyi’nin 20 maddelik sıkıyönetim direktifi de yer aldığı belirtildi.

Darbenin gece yapılacağı hesaplanarak saat 03.30’a göre yayınlanması planlanan direktifin ilk maddesi Yurtta Sulh Konseyi’nin TRT’de okuttuğu metin olarak yer aldı. Tüm yurtta sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen direktifte, ilk sıkı yönetim komutanlarının atandığı ve görevlilerini eksiksiz yerine getirecekleri vurguladığı öğrenildi.

Direktifte, mevcut askeri mahkemelerin sıkı yönetim mahkemesi olarak görevlendirildiği belirtilirken, buralarda görev alacak hakim ve savcıların kimlikleri de detaylı olarak sıralandığı öğrenildi.

Tüm atama görevlendirmelerin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılacağı belirtilirken, Meclis’in feshedildiği ve siyasilerin mahkeme önünde hesap vereceği ifade edildi.

Direktifte “TSK tarafından emir komuta bütünlüğü içinde devletin yönetimi maksadıyda ‘Yurtta Sulh Konseyi’ teşkil edilmiştir. Meşruiyetini kaybetmiş mevcut yürütme erki görevden el çektirilmiştir. Meclis fesh edilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi sağlanacaktır.” denildiği belirtildi.

Direktifte “16 Temmuz 2016 saat 03:30 itibariyle tüm hava meydanları, limanlar, gümrük kapıları kontrol altına alınacak, ikinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü vasıta ile yurtdışına çıkışlarına izin verilmeyecektir” cümlesinin de yer aldığı öğrenildi.

Gösteri yok

15 Temmuz darbesini başarısız olmasının nedenlerinin başında gelen vatandaşın sokağa çıkması gerçeğine yönelik de direktifte önlemler getirildi. Direktifte, “halkın huzur ve güveninin sağlanması maksadıyla kamu düzenini bozucu toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Kamu düzeninin bozulmasına ve vatandaşın günlük yaşantısının aksatılmasına asla müsaade edilmeyecek, bu tür eylem ve fiilerde bulunanlara gereken adli ve idari işlemler derhal yapılacaktır” denildi.

Direktifte, tüm polis teşkilatının sıkıyönetim komutanları emrine alındığı, vazifenin yerine getirilmesinde kusurlu davrananlar hakkında gereken adli ve idari işlemlerin sıkı yönetim komutanlıklarında yapılacağı bildisine yer verildiği öğrenildi.

Vatandaş desteği

Direktifte, suçluların ve suç şebekelerinin içinde olanların ve arananların yakalanarak tutuklanması, asayiş ve emniyet temini amacıyla sıkıyönetim komutanlarının, il, ilçe belediyeleri, emniyet müdürleri ile işbirliği içinde çalışacağı ifade edildi.

MİT Müsteşarı Sönmezateş olacaktı

Direktifte tüm valilerin görevden alındığı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerine ait vali ve büyükşehir belediye başkanlarının Yurtta Sulh Konseyi tarafından ivedilikle atandığı, buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Sait Bahadır Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ise Hava Kuvvetleri KH. DŞ. Kıta Komutanı Kurmay Albay İlhan Karasu getirileceği belirtildi. İzmir Valiliğine, Hava eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş, Ankara Valiliğine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tugeneral Kemal Akçınar ve İstanbul Valiliği’ne de Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay’ın getirilmesi öngörüldüğü öğrenildi.

Direktifte kamu kurum ve kuruluşlarına atanacakların isim listeleri de yer aldığı belirtildi.  TRT Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası Başkanlığı, Halk, Vakıf, Ziraat Bankaları Genel Müdürleri, Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlıklarına getirileceklerini tek tek isimleri sıralandığı, buna göre, MGK Genel Sekreterliğine Tuğamiral Oğuz karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Tuğgeneral Ali Osman Gürcan getirileceği belirtildi. En çarpıcı görevlendirme ise Hakan Fidan’ın yürüttüğü MİT Müsteşarlığı görevine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterak Hedef Analiz ve Yönetim Merkezi Başkanı Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’in getirileçeği öğrenildi. 

Evrak imha edilmeyecek

Darbe bildirisinde yolsuzluğa dikkat çeken Yurtta Sulh Konseyi, sıkı yönetim direktifinde ise tüm belgelerin güvene alınmasını istedi. Direktifte, “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Belediyeler, Valilikler ile kaymakamlıklar, TSK Jandarma ve polis teşkilatı tarafından emniyet altına alınacaktır. Hiçbir evrak ve malzemenin bina dışına çıkarılmasına imha ve tahrif edilmesine izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldığı belirtildi.

Milliyet

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