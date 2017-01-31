31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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Milyonluk fatura sonrası kritik karar!

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Milyonluk fatura sonrası kritik karar!
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM divan üyelerinin haberleşme giderleri için düzenleme yapıldığını açıkladı.
Milyonluk fatura sonrası kritik karar! Milyonluk fatura sonrası kritik karar! Milyonluk fatura sonrası kritik karar!

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme giderleri ile ilgili yayımlanan haberlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir üst sınırı vardır. Başkanlık divanı üyeleri için, tabii meclisin idari görevlerini yürüttüğü için böyle bir sınır bugüne kadar öngörülmemiş. Ancak, makul bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. 2017 yılının geçtiğimiz hafta içeresinde başkanlık divanını ben toplamıştım. Başkanlık divanında da kısmen bu konuları tartıştık. Böyle bir karar aldık. Bundan sonraki ilk divan toplantısına mutlaka bu konunun gündem maddesi yapılması, bu konuyla ilgili makul bir sınırı çizilmesi gerektiğini o toplantıda da ifade ettik. Arkadaşlarımız, meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Mutlaka dediğim gibi makuliyeti aşmamak lazım. Sonuçta geçmişte bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir."

CHP'Lİ ALTAY: HARCAMALARI SINIRIN ÇOK ÜSTÜ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay partisinin TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim gideri faturalarına ilişkin sorulara cevap verdi.

Başkanlık Divanının divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerinin ödenmesi noktasında bir limit uygulamaması yönünde karar aldığını, bu kararı doğru bulmadıklarını belirten Altay, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı'nınki başta olmak üzere tüm Başkanlık Divanı üyelerinin, tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerinin bir döküm halinde çıkarılıp milletle paylaşılmasını Meclis Başkanlığından talep edeceğiz. Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde ama Türkiye bir tasarrufa başlayacaksa, daha maliyeti bile kamuoyuyla paylaşılmayan saraydan başlaması lazım. Elif Hanım'ın harcamalarını kabul ediyoruz, makul buluyoruz anlamı çıkmasın buradan."

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