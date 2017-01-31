31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!

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Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!
TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’deki terör örgütlerine ağır darbe vurması PKK’nın ülkedeki uzantısı PYD’nin Eşbaşkanı Salih Müslim’de korkuya yol açtı.
Teröristbaşı Salih Müslim çark etti! Teröristbaşı Salih Müslim çark etti! Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!

Düne kadar “Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir” tehdidini savuran Müslim, şimdi diyalog arayışına girdi. 

Müslim, Türkiye’nin talep etmesi halinde diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi. Suudi Okaz Gazetesi’ne verdiği demeçte, DEAŞ’a karşı savaştıkları için ABD’nin kendilerine silah verdiğini belirten Salih Müslim, kendilerinin Türkiye ile hiçbir problemlerinin bulunmadığını anlattı.

TÜRKİYE İSTERSE BİZ HAZIRIZ

Türkiye ile ilişki geliştirmek istediklerini belirten Müslim, “diyalog kurmaya hazırız” mesajı verdi.

Salih Müslim, sadece Suriye’deki Kürtlerin sorunlarıyla ilgilendiklerini, Türkiye ve İran’dakilerle bir ilgilerinin olmadığını, oralarda yaşayanların kendi problemlerine çözüm üretebileceğini dile getirdi.

Suriye Hükümeti’nin Cezire bölgesinde çok sayıda güvenlik merkezi ile kontrol noktalarının bulunduğunu kabul eden Müslim buna rağmen kendileri ile Esad rejimi arasında bir ilişki bulunmadığını iddia etti.

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