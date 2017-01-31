31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 2°C Adana
    • -1°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -8°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -10°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 86.238 2.88
  • Altın: 145,240 -2.10
  • Dolar: 3,7868 -1.95
  • Euro: 4,0454 -2.02

'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı!

»
'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı!
Esad'ın hastanede olduğu dedikodularına neden olan ses kaydı yayınlandı.
'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı! 'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı! 'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı!

Son 10 gündür Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın , beyin kanaması geçirdiği, felç olduğu hasta olduğu şeklindeki söylentilerin ardından Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin Esad’ın yattığı öne sürülen Şami Hastanesi görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Şam’ın Muhacirin bölgesinde, başkanlık sarayı yakınında üst düzey devlet adamlarının da tedavi gördüğü Şami Hastanesi görevlisi ile kadın gazeteci arasında geçen diyaloglar Esad'ın sağlığı ile ilgili şüpheleri artırdı.

Şam, her ne kadar Esad'ın sağılığı hakkındaki iddiaları yalansa da başta Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA ) olmak üzere Suriye medyasında son 5 günde Esad'a ait hiçbir görüntü ve fotoğraf yer almadı. Yayınlanan son görüşmesi ise fotoğraflı yayınlanan İran Şura Meclis başkanı özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdüllehyan ve ona eşlik eden heyetin kabulüne ait.

İşte Esad'ın hastanede yattığı iddialarının sosyal medyadan yayılmasına neden olan telefon görüşmesinin detayları;

-(Kadın) Merhaba

(Erkek) Hoş geldiniz

-(Kadın) Ben başkanlık sarayından arıyorum. Cumhurbaşkanının sağlığı hakkında konuşmak yasaktır. Hastaneden her türlü bilgi vermek yasaktır.

(Erkek) Buraya gelen hastanın kim olduğunu bütün doktorlar bilirler.

(Kadın) Hastaneden Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermiyorsunuz. Bu konu sır.

(Erkek) Tamam.

(Kadın) Kim Cumhurbaşkanı hakkında telefonla da olsa bilgi almak isterse vermiyorsunuz

(Erkek) Tamam. Oldu

(Kadın) Mesul doktorla, müdürle görüşmek istiyorum.

(Erkek) Bu konuyu anladım. Sorumluluk bende, onunla konuşacağım.

(Kadın) Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermeyecek tamam mı?

(Erkek) Tamam, anladım

(Kadın) Senin adın nedir?

(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden

(Kadın) Pardon

(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden

(Kadın) Ben Malak Ali Hasen. Başkanlık sarayından sizinle konuşuyorum. Tamam mı?

(Erkek) Okey okey.

(Kadın) Benim seninle konuştuğum zamanı kayıt ettim. Saat 12’yi 45 geçiyor ve seninle konuşuyorum. Sizden rica ediyorum, Cumhurbaşkanının hastanede olduğu hakkında kimseye haber vermiyorsunuz.

(Erkek) Teşekkür ederim

(Kadın) Teşekkür ederim

-Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin ses kaydına yansıyan sözleri ise son derece ilginç;

Şami Hastanesi’nden itiraf ediyorlar. Beşar Esad bu hastanede.

Ajanslar

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldıTrump, Adalet Bakanı Yates'i görevden aldıTrump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.
Camiler hedefteCamiler hedefteABD Başkanı Donald Trump ırkçı ve İslamofobik rüzgar estirirken dün Kanada’nın Quebec eyaletinde maskeli terörist veya teröristler yatsı namazı kılan cemaate kurşun yağdırdı.
Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!Trump liderliğini Lockheed Martin’in yaptığı F-35 savaş uçağı programına yönelik eleştirilerinden sonra şirketin programdan 600 milyon dolar tasarruf sağladığını söyledi.
Almanlar bu iki fotoğrafı konuşuyorAlmanlar bu iki fotoğrafı konuşuyorDonald Trump'ın, Putin'le ve Merkel'le görüşürken çekilen iki fotoğrafını karşılaştıran Alman medyası, şu sonucu çıkardı: Trump'ın Merkel'e ilgisi sınırlı.
Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!Teröristbaşı Salih Müslim çark etti!TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’deki terör örgütlerine ağır darbe vurması PKK’nın ülkedeki uzantısı PYD’nin Eşbaşkanı Salih Müslim’de korkuya yol açtı.
Obama'dan ABD vatandaşlarına destek!Obama'dan ABD vatandaşlarına destek!Trump'ın göçmen kararnamesi yüzünden sokaklara dökülen ABD vatandaşlarına bir destek de eski başkan Obama'da geldi.
  • 'Esed vurulmadı' dendi ama İşte o ses kaydı!31 Ocak 2017 Salı 07:24
  • DEAŞ'ın baş celladı Ebu Seyyaf öldürüldü31 Ocak 2017 Salı 07:14
  • Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması30 Ocak 2017 Pazartesi 23:47
  • Trump: Bize çalışanların listesini getirin30 Ocak 2017 Pazartesi 22:45
  • Filistinli çocuklara silahlı tehdit!30 Ocak 2017 Pazartesi 20:11
  • Irak'tan Trump'a tepki! KÜSTAH30 Ocak 2017 Pazartesi 15:23
  • Beşer Esed öldürüldü mü?30 Ocak 2017 Pazartesi 13:21
  • Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı30 Ocak 2017 Pazartesi 13:00
  • Trump'tan 3. dünya savaşı tehdidi30 Ocak 2017 Pazartesi 10:06
  • Kral Selman, Trump'ın teklifini kabul etti30 Ocak 2017 Pazartesi 09:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri