31 Ocak 2017 Salı3 C.Evvel 1438
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Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!

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Trump liderliğini Lockheed Martin’in yaptığı F-35 savaş uçağı programına yönelik eleştirilerinden sonra şirketin programdan 600 milyon dolar tasarruf sağladığını söyledi.
Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!
Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama! Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama! Trump’tan F-35 savaş uçağı programıyla açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump konsorsiyum liderliğini Lockheed Martin’in yaptığı F-35 savaş uçağı programına yönelik eleştirilerinden sonra şirketin programdan 600 milyon dolar tasarruf sağladığını söyledi. Trump, bu tasarrufun üç bin civarındaki toplam uçaktan sadece 90’ında yapıldığını vurguladı.

Trump, Sabah kahvaltısında bir araya geldiği küçük işletme liderlerine açıklamalarda bulundu.

Lockheed Martin şirketi ile birlikte tasarrufa gittiklerini dile getiren Trump “F-35 uçağından 600 milyon dolar tasarruf yaptık ve bu üç bin civarındaki toplam uçaktan sadece 90’ında yapılan tasarruf.” ifadelerini kullandı.

Trump, yüksek maliyeti ve operasyonel hale getirilmesinde yaşanan aksaklıklardan dolayı 400 milyar dolarlık F-35 programını hedef almış ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra programda tasarrufa gideceğini söylemişti.

600 MİLYON DOLAR TASARRUF

Toplantıda F-35 programı ile ilgili tartışmaya geçen ay müdahil olduğunu dile getiren Trump şunları kaydetti:

“Çok fazla şey ortaya konuldu. Çok fazladan kasıt 90 uçakla ilgiliydi. Bir çok zorlukları vardı. Hiçbir ilerleme yoktu ve ben bu uçaklardan 600 milyon dolar tasarruf ettim. Dolayısıyla bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama bunun sipariş verilen üç bin civarında uçaktan 90’ında bunun söz konusu olduğunu düşünürseniz gerçekten bundan çok daha büyük bir meblağ söz konusu. Dolayısıyla Lockheed Martin’e hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim.” 

Şirketten tasarruf ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Savunma Bakanlığı koltuğundaki ilk haftasında Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın eleştirilerine maruz kalan F-35 savaş uçağı programı ve başkanlık uçağı programının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

KARŞILAŞTIRMA TALİMATI

Yeni Savunma Bakanı, F-35 programı ile ilgili verdiği talimatta programın maliyetlerinin düşürülmesinin yollarının aranmasını isterken, beşinci nesil savaş uçağının kabiliyetlerini Boeing firmasının ürettiği F/A 18 serisi savaş uçakları ile karşılaştırması talimatını verdi.

F-35 programı ile ilgili talimat, F/A 18'in Super Hornet adı verilen E ve F serisinin F-35 uçağı ile maliyet ve kabiliyet bakımından yarışabilecek şekilde geliştirip geliştirilemeyeceğine dair değerlendirme yapılmasını öngörüyor.

MALİYETİ 400 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Aralarında Türkiye, Japonya, Güney Kore, İsrail ve birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu ortak programın maliyeti 400 milyar doları geçmiş durumda. 

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın hedefi haline gelmişti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden bu uçaklarının maliyetlerinin kontrol dışı olduğunu ve koltuğu Başkan Barack Obama'dan devralacağı 20 Ocak tarihinden sonra savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini belirtmişti.

ABD F-35 UÇAKLARINI A, B VE C SERİSİ OLARAK ÜRETİYOR

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı Hava Kuvvetlerinde, B serisi uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığından dolayı deniz piyadeleri ve donanmada, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarıma sahip olduğundan deniz kuvvetlerinin bünyesinde harekat icra edecek.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

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